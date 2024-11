Israel intensifica ofensiva no Líbano e em Gaza

A casa de Benjamin Netanyahu voltou a ser atacada. Dois ‘very-lights’ caíram no jardim durante a noite, mas o primeiro-ministro e a família não se encontravam na residência nesse momento. Entretanto, a ofensiva israelita prossegue no Líbano e em Gaza. O mais recente ataque no norte do enclave palestiniano fez mais de 70 mortos e a maior parte das vítimas são crianças.