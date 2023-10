No terceiro dia de operações terrestres a Gaza, vários blindados israelitas cortaram a principal estrada que percorre a Faixa de Gaza de norte a sul. O exército parece querer isolar militarmente as duas metades do território palestiniano e concentrar as operações no norte.

Só nas últimas horas, as forças israelitas garantem ter atingido 600 alvos terroristas. Pela primeira vez, desde 7 de outubro, Israel conseguiu resgatar uma refém das 239 que estão nas mãos do Hamas.