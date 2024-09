Israel mata o líder do Hezbollah

Israel matou o líder do Hezbollah num ataque nos subúrbios de Beirute. Os radicais xiitas e o irão terão sofrido o maior golpe do Estado hebraico nos últimos anos. Telavive fala num ataque cirúrgico na capital libanesa, mas admite que a eliminação do líder do Hezbollah não significa o fim da capacidade de ataque dos islamistas.