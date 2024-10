Israel ordena evacuação de 22 aldeias no Líbano e de parte da cidade de Gaza

Israel continua a alargar as suas operações em território libanês e na Faixa de Gaza, tendo dado ordem de evacuação para mais 22 aldeias no sul do Líbano e de parte da cidade de Gaza. Tudo isto no dia em que mais um capacete azul das Nações Unidas ficou ferido no Líbano, num incidente que a Unifil diz ter sido provocado por disparos cuja origem está ainda por apurar. É o quinto militar ao serviço da força de paz da ONU a ser ferido em três dias.