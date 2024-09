São as primeiras palavras de Hassan Nasrallah depois de 37 libaneses terem morrido em dois dias, vítimas da explosão em série de pagers e walkie-talkies.

O chefe do grupo xiita garante que vai continuar a disparar contra Israel, em solidariedade com a Faixa de Gaza, e que os israelitas não vão conseguir fazer regressar os seus habitantes ao norte do país.