Aviso: conteúdo sensível

Enquanto na Ucrânia surgem os primeiros sinais de tréguas, no Médio Oriente o dia fica marcado pela quebra do cessar-fogo na Faixa de Gaza por parte de Israel. As Forças da Defesa de Israel (IDF) lançaram uma vaga de ataques que, em poucas horas, fez mais de 400 mortos.