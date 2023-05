"Isto é inaceitável". Bloco de Esquerda exige audição do Conselho de Fiscalização das secretas "rapidamente"

"Se nós já tínhamos dúvidas do distanciamento ou falta dele, entre o primeiro-ministro, o Governo e os Sistemas de Informacao, se já tínhamos dúvidas sobre a conduta do SIS nesta temática relacionada com os acontecimentos no Ministério das Infrastruturas, agora ficam ainda mais adensadas essas dúvidas", diz Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. "Aparentemente houve um condicionar da ação do Parlamento para, na gestão da opinião pública, haver uma limpeza da ação do SIS".

O deputado considera esta situação "inaceitável" e exige uma audição do Conselho de Fiscalização das secretas, "para garantir que não acontece aquilo que todos nós suspeitamos: uma instrumentalização".