Os cidadãos das Caldas da Rainha juntaram-se para realizar uma marcha lenta, esta quinta-feira, percorrendo as ruas da cidade até ao concelho de Óbidos. O objetivo era protestar contra o fecho do Hospital das Caldas e a escolha do Bombarral para o futuro Hospital do Oeste.

A população está também indignada por, atualmente, a Câmara Municipal estar a suportar grande parte dos custos das obras no hospital da cidade.