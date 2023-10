"Isto é uma acusação de sangue contra os judeus": embaixador de Israel na ONU pede demissão de Guterres

As declarações de António Guterres desta terça-feira estão a gerar polémica e já há quem peça a demissão do secretário-geral da ONU. Desta vez, o pedido foi feito pelo embaixador de Israel nas Nações Unidas. "O secretário-geral perdeu toda a moral e a imparcialidade", diz o representante israelita, garantindo que, ao afirmar que os ataques do Hamas "não aconteceram do nada", Guterres está a "tolerar o terrorismo"