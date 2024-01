“Isto não vai ficar bem nos jornais da noite, mas vou dizer à mesma: “nem um tostão” para associações de promoção da igualdade de género

O presidente do Chega, André Ventura, prometeu este sábado que cortará todos os subsídios das associações que promovam “ideologias de género e a igualdade de género” se vencer as eleições legislativas de março deste ano, algo que acredita ser possível.

“Eu garanto-vos uma coisa, aquele dinheiro todo que damos para as ideologias de género e para promover a igualdade de género […], vou pegar nesses milhões todos e vou dizer às associações: ‘esqueçam, não vão receber um tostão’”, disse, alegando que em causa estão cerca de 400 milhões de euros, valor que diz que servirá criação de “um fundo de apoio” às forças de segurança e aos ex-combatentes.

Apesar de reconhecer que as suas declarações “não vai ficar bem nos jornais da noite”, Ventura conseguiu uma ovação de pé no seu primeiro discurso na VI Convenção Nacional do Chega.