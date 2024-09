Casas, carros, terrenos e floresta. Nos últimos dias perdeu-se tudo isto no centro do país. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) fez uma espécie de patrulha pela região, para ouvir de viva voz o que acontece “depois do fogo”.

É uma reportagem do Miguel Domingos, com imagem de David Luz e edição de João Ferreira.

Alertamos os espetadores para algumas imagens.