Já é conhecida como "a Beyoncé de Menorca": mulher com cinco filhos ocupa vivenda de 650 mil euros e mostra tudo nas redes sociais

Chegar a casa e encontrá-la ocupada por desconhecidos. O fenómeno é cada vez mais frequente em Espanha, onde as denúncias por ocupação ilegal aumentaram 40% nos últimos quatro anos. Um dos casos que tem provocado polémica: é o de uma mulher com cinco filhos que ocupou uma vivenda no valor de 650 mil euros em Menorca e que tem publicado tudo nas redes sociais.