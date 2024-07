Já foram encontrados os três corpos dos pescadores desaparecidos após naufrágio na Marinha Grande

Foram encontrados os corpos dos três pescadores que estavam desaparecidos há uma semana, após o naufrágio ao largo da Marinha Grande. Estavam no convés da traineira, debaixo das dornas onde seria colocado o peixe. Depois das buscas da Marinha, sem sucesso, os corpos foram descobertos por mergulhadores privados durante as operações para a retirada da embarcação do mar.