Já há substituto para o SEF (o que fez cancelar a greve dos trabalhadores)

A greve do SEF foi cancelada após o Governo ter aprovado o novo organismo que irá substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e de assegurar a transição dos trabalhadores. A nova Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo vai receber 680 funcionários do SEF. E o instituto de registos e notariado passa a fazer as renovações das autorizações de residência.