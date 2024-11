Já imaginou Kim Jong-Un a cantar e a dançar? Vídeo tornou-se viral no Youtube

O "supremo líder" da Coreia do Norte é a cara do mais recente sucesso do Youtube. Kim Jong-Un nem deve fazer ideia do que está a passar, mas aparece a cantar e a dançar no vídeo de uma música da moda. Isto graças à Inteligência Artificial. Em 24 horas, a brincadeira já foi vista por mais de 1,5 milhões de pessoas.