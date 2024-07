Já prepara a subida ao trono mas antes quer ir de férias com os amigos. Quem é a princesa Leonor?

Leonor de Borbón nasceu em 2005, em Madrid, e com apenas nove anos recebeu o título de princesa das Astúrias, quando o pai se tornou rei de Espanha. Já estudou no País de Gales e agora passa por uma intensa formação militar para se preparar para o cargo de chefe de Estado. E isso implica uma agenda pública que nem sempre está alinhada com os desejos e aspirações naturais de uma jovem de 18 anos.