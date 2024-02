“Já vi muito talento”. Jovens juntam-se em casting para os Morangos com Açúcar

Está a decorrer na FIL – Feira Internacional de Lisboa mais um casting para a captação de novos talentos para a série Morangos Com Açúcar. Jovens de norte a sul do país podem participar até às 20:00 e até encontrar alguns dos protagonistas das duas últimas temporadas da série, como Rui Pedro Silva, que revela que já viu “muito talento” no casting. Também presente está José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), que diz que “precisamos de nos renovar todos os dias” e, por isso, destaca a importância de “estar em constante atualização”.