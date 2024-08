Já viu este lince? Era suposto viver no deserto mas esteve preso na Madeira até agora

Bores é um lince do deserto, mas o único habitat que conhece é uma casa. O animal foi domesticado e viveu seis anos, de forma ilegal, numa quinta na Madeira até ser apreendido pela GNR. O caso causou alarido e controvérsia, dando origem a uma petição que, juntamente com relatórios de médicos veterinários, fez com que o lince voltasse a casa, mesmo que por um tempo indeterminado.