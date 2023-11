"Já viu quanto vou pagar de IUC? Eu não tenho este carro porque quero". Milhares de portugueses buzinaram contra o aumento do imposto

De Norte a Sul do país, milhares de portugueses manifestaram-se contra a subida do Imposto Único de Circulação, que em muitos casos ultrapassa as centenas de euros. Muitos dos manifestantes dizem que não têm possibilidades de comprar um carro novo, outros que só andam de carro porque não têm alternativas de transportes e outros lembram ainda que já pagaram imposto automóvel e combustíveis caros o suficiente.