Sérgio Furtado, enviado especial da CNN Portugal em Israel, diretamente do local do atentado terrorista em Jerusalém, explica o sucedido. "Foi muito rápido tudo o que aconteceu", dizem as testemunhas.

O enviado especial conta que os dois atacantes morreram imediatamente no local. Morreram também três pessoas que estavam na paragem de autocarro. Duas mulheres e um homem. Três outras pessoas estão em estado grave no hospital.