Jéssica não sabe onde a filha vai nascer: urgências do SNS vão piorar

A Grande Lisboa é a região com mais dificuldades nas urgências do SNS, sobretudo na obstetrícia. A maternidade do Hospital do Barreiro vai fechar amanhã por mais quatro dias, deixando a margem sul sem atendimento obstétrico. Já hoje uma grávida em trabalho de parto teve de ser transportada de ambulância para a Maternidade Alfredo da Costa, mas o bebé acabou por nascer no caminho.