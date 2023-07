JMJ: "6,5 milhões de euros foram investidos em infraestrutura que fica". Autarcas de Lisboa e Loures falam em "34 hectares de nova cidade"

A um dia da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Antes da visita do primeiro-ministro ao Parque Tejo, a um dia da Jornada Mundial da Juventude, o jornalista da CNN Portugal Paulo Magalhães ouve as declarações de Carlos Moedas, que diz que "Lisboa deu cartas" e "muito antes do tempo tivemos esta área pronta". "São 34 hectares de nova cidade", junta o presidente da Câmara.

No mesmo local, o presidente da Câmara Municipal de Loures revela que o município só gastou cerca de oito dos 10 milhões de euros disponibilizados para a realização da JMJ.

Ricardo Leão adianta ainda que grande parte desse valor foi investido em infraestrutura que irá ser utilizada depois do evento.