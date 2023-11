João Galamba defende OE2024: "Pode ser confrangedor para si, mas pode ter a certeza que não é para mim"

No final de uma semana alucinante, houve uma situação no mínimo bizarra no Parlamento. Um ministro que é arguido, num caso que levou ao pedido de demissão do primeiro-ministro, foi à Assembleia da República defender o Orçamento. Foi até à última. Ninguém sabia se o ministro das Infraestruturas ia aparecer ou não, mas a verdade é que o ministro continua a ser ministro e disse esta tarde que não se demite.