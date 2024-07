Joe Berardo, o "Padrinho" da noite: empresário celebra 80 anos com festa temática

Joe Berardo deve 900 milhões de euros à banca, mas isso não lhe tirou a vontade de comemorar os seus 80 anos com uma festa excêntrica na Quinta da Bacalhôa, com centenas de pessoas. A festa temática foi inspirada no conhecido filme sobre a máfia italiana nos Estados Unidos, dirigido por Francis Ford Coppola. O "Padrinho" da noite foi Joe Berardo.