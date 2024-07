Jogos Olímpicos: Portugal envia 50 polícias para ajudar forças de segurança francesas

Está montada uma vasta operação de segurança para os Jogos Olímpicos. A polícia francesa conta com o apoio de 1.800 agentes de 40 países para garantir a segurança do evento. Reforços de países como Brasil, Espanha e Coreia do Sul já estão em Paris. Portugal vai enviar cerca de 50 polícias para colaborar nesta missão dos Jogos de 2024.