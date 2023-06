São 100 hectares à beira-rio para uma imensa multidão. Parque Tejo vai estar aberto ao público este sábado

Estamos a pouco mais de 50 dias da Jornada Mundial da Juventude. Quem quiser ver de perto a transformação que está em curso, o Parque Tejo estará aberto amanhã, dia de Portugal, entre as 10:00 e as 17:00. E se esta quinta-feira a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) mostrou como estão as obras do palco, agora faz uma visita guiada ao local que vai ser a imagem de Portugal no mundo.