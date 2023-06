Jovem da BSports agredido por segurança. SEF retirou mais de 100 jovens desta academia

O SEF pode ter desmantelado uma das maiores redes de tráfico humano no mundo do futebol a atuar em Portugal e que envolve um dos mais altos dirigentes da liga portuguesa de futebol.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso a imagens que estão na posse da Polícia Judiciária e do SEF, onde se vê um dos alunos da academia BSports com marcas de agressão.

Outros alunos testemunharam esse momento ocorrido em 2021 e gravaram um vídeo como prova. O SEF retirou mais de 100 jovens da academia que pagavam pelo menos 600 euros por mês.