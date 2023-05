A jovem de 17 anos que desapareceu no mar do Algarve foi resgatada este domingo em “elevado estado de hipotermia”, por um cargueiro, de acordo com o comandante da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, João Martins.

A jovem tinha desaparecido ao final do dia de sábado, numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.