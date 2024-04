Um homem de 23 anos foi detido por agredir à facada um colega de trabalho, em Sobreiro, Mafra.

O conflito entre o jovem e o encarregado da obra em Mafra já tinha começado no dia anterior e fez com que a vítima pedisse a dispensa do agressor à empresa de construção civil que os empregava.

O ataque surgiu depois do jovem saber que já não trabalhava na equipa.