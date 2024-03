Gonçalo Resende, 22 anos, é adepto do "base jumping" - uma modalidade do paraquedismo em que se salta de vários locais a baixas altitudes com um páraquedas próprio.

Sonha saltar de todos os monumentos nacionais e agora fê-lo da Ponte D. Luís, que liga Porto e Vila Nova de Gaia.

Um salto de 45 metros de altura - vertiginoso para qualquer um, de baixa altitude para os praticantes de "base jumping".