Juíz de Instrução defende que Marcelo pode vir a ser investigado no caso das gémeas lusobrasileiras

A mãe das gémeas luso-brasileiras vai esta sexta-feira ao Parlamento explicar aos deputados os meandros do tratamento que as filhas receberam no Hospital de Santa Maria. Nuno Rebelo de Sousa terá sido a ponte entre Daniela Martins e o antigo secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales. No depoimento enviado ao ministério público, o filho do Presidente da República compromete os dois.

Entretanto, a juiz de Instrução defende que, perante o que se sabe, Marcelo Rebelo de Sousa poderá não ter tido um comportamento "neutro" e que por isso possa também ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça.