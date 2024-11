Justiça francesa pede 20 anos de prisão para marido violador de Gisèle Pélicot

É no dia pela eliminação da violência contra as mulheres que terminaram as alegações finais do caso de violência sexual que tem chocado França e o mundo. Ministério Público francês pede pena máxima para o homem que durante anos drogou a mulher para que dezenas de desconhecidos abusassem sexualmente dela

Pela decisão corajosa que adotou de permitir um julgamento público, Gisèle Pélicot tem sido vista como um exemplo de luta e dignidade das mulheres porque, como ela diz, os criminosos estão do outro lado.