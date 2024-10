Kamala continua sem revelar prioridades legislativas. Mas teve tempo para dizer que Trump é fascista

Faltam 12 dias para as eleições e os discursos extremam-se a cada dia, com as sondagens a manter o empate. Uma das últimas revelações tem a ver com a simpatia de Donald Trump por Adolf Hitler e os generais do Terceiro Reich. No entanto, há também críticas à falta de foco de Kamala Harris, que continua a não revelar as suas prioridades legislativas.