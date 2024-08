Kamala Harris levou Trump "a dizer outra vez coisas estranhas, exóticas, bizarras, que o podem afastar da maioria"

"Até aqui o que me impressionar mais foi que Kamala Harris tomou sempre a iniciativa e, por outro lado, levou a Trump a dizer outra vez aquilo que é a sua natureza - a dizer coisas estranhas, exóticas, bizarras, que o podem afastar da maioria que ele precisa", afirma Paulo Portas no seu espaço semanal de comentário, "Global", no Jornal Nacional da TVI. Nos Estados Unidos "a eleição está mais renhida do que estava há um mês", conclui Portas.