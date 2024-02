Kansas Chiefs conquistam Super Bowl outra vez (e este ano com Taylor Swift nas bancadas)

Os Kansas Chiefs conquistaram pela segunda vez consecutiva o Super Bowl. A equipa derrotou os San Francisco Forty Niners por 25-22, numa partida que só ficou decidida no tempo extra. Mas o Super Bowl não é só futebol americano: a festa faz-se antes do jogo, este ano com Post Malone a atuar, e também durante o intervalo, que contou com a atuação de Usher, que convidou Alicia Key e Will.I.Am. Nas bancadas e entre dezenas de celebridades, a protagonista foi Taylor Swift, que assistiu à vitória do seu namorado, Travis Kelce.