Kate Middleton recebida com aplausos no Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic por três sets a zero e conquistou, pela segunda vez consecutiva, o torneio de Wimbledon. Mas a imagem do dia foi a entrada no estádio de Katherine, a princesa de Gales. Numa rara aparição pública, depois do diagnóstico de cancro, foi ela quem entregou o troféu e assim que entrou no recinto foi aplaudida de pé pelo público.