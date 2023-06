Kourtney Kardashian revela que está grávida em pleno concerto

Vem aí mais um bébé Kardashian. São uma das famílias mais famosas do mundo inteiro que há anos têm um programa de televisão a mostrar tudo o que fazem no dia-a-dia. E desta vez, a mana mais velha da família empunhou um cartaz durante um concerto do próprio marido para lhe revelar a ele (e a milhões de seguidores) que está grávida.