Lacerda Sales desmentido mais uma vez no caso das gémeas luso-brasileiras

Há mais contradições no caso das gémeas luso-brasileiras. Lacerda Sales voltou a ser desmentido, agora pelo antigo diretor clínico do Hospital de Santa Maria. Apesar de serem ambos arguidos no caso aberto pelo Ministério Público, o ex-governante garantiu à IGAS que nunca falou com Luís Pinheiro sobre as gémeas. Já Luís Pinheiro foi à comissão de inquérito assegurar que o anterior secretário de Estado lhe perguntou várias vezes pelo estado das crianças.