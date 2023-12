António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde na altura do tratamento das gémeas luso-brasileiras no Hospital Santa Maria, teve reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, no Ministério da Saúde quando decorria o processo.

Confrontado com a informação, validada pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o agora deputado diz que só reponde em sede própria e, apesar da insistência, o ex-governante não desmente.