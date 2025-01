Lagarde lança desafio a Maria Luís Albuquerque após o "abanão" de Donald Trump

Christine Lagarde voltou a falar de Donald Trump, deixando a ideia de que o presidente americano pode ser o "abanão" que faltava para a Europa se robustecer. E é por isso que a presidente do Banco Central Europeu desafia a comissária dos Serviços Financeiros, Maria Luís Albuquerque, a avançar com a união do mercado de capitais até ao fim do ano.