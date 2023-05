Lavrov reúne-se com Nicolás Maduro e enaltece cooperação que "não depende dos caprichos" do Ocidente

Depois de ter estado no Brasil, Sergei Lavrov seguiu para a Venezuela, país que tem apoiado a Rússia na guerra.

Nesta viagem pela América Latina, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo ainda vai passar por Cuba, outro dos grandes aliados de Moscovo.

Para já, na visita à Venezuela, o ministro russo foi recebido pelo presidente Nicolás Maduro, com quem esteve reunido.

Rússia e Venezuela são dois aliados históricos e o objetivo desta visita passa também por reforçar os laços entre os dois países em áreas como a energia, o comércio e as finanças. Foi precisamente isso que Lavrov sublinhou no final de um outro encontro, com o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, acrescentando que esta é uma oportunidade para que os dois países se tornem cada vez mais independentes do ocidente.