Legionella: Hospital de santa Maria vai ser fiscalizado após surgimento de dois casos

A Inspeção-geral das atividades em Saúde instaurou um processo de fiscalização à legionella no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Uma decisão tomada depois de dois doentes terem sido diagnosticados com legionella. Um deles, que tinha outros problemas de saúde, acabou por morrer. O hopsital já veio esclarecer que todas as análises feitas recentemente deram negativo