Lembra-se das gémeas que foram encontradas numa garagem da Amadora? Aos 14 anos, uma delas ficou grávida: estava ao cuidado do Estado

Em 2019, o país ficou chocado com a história de duas gémeas de apenas 10 anos que foram encontradas a viver numa garagem na Amadora sem nunca terem ido à escola. As crianças foram institucionalizadas, desde então, a luta da avó materna pela guarda morreu nos corredores dos tribunais. Agora, uma das gémeas, com apenas 14 anos, surgiu grávida.