“Lembro-me do vento a passar por mim”. Como é viver na rua e sair dela

Quando falamos de pessoas em situação de sem-abrigo, procuramos saber o que as levou até à rua. Nos últimos tempos, os efeitos da pandemia, a subida do custo de vida e o aumento do número de imigrantes – incluindo os que vêm à procura de tratamentos no SNS – têm tornado esta realidade ainda mais preocupante.

As associações lamentam que a resposta do Estado continue a ser muito reduzida perante as necessidades. Nesta reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Gonçalo Prego e edição de imagem de Carlota Paim, mostramos-lhe como é viver na sua, mas também o que acontece quando alguém aceita ajuda para sair dela.