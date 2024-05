"Levo a mal. Há uma agenda de trabalho". Montenegro rejeita demissão de Barros Correia relacionada com agendas partidárias

Margarida Blasco explica a substituição do diretor nacional da PSP com razões operacionais. A ministra da Administração Interna garante que Luís Carrilho é "o homem que procurava para reestruturar a PSP". Luís Montenegro mantém a linha de justificação e diz não entender tanta polémica com a substituição de José Barros Correia.