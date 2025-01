Libertação de reféns israelitas marcada pela presença de centenas de militares armados

O Hamas libertou este sábado mais quatro reféns, quatro mulheres do exército israelita. Na cerimonia, que decorreu em Gaza, o movimento de resistência islâmico fez uma clara demonstração de força com centenas de militares armados a acompanhar a entrega das refens à Cruz Vermelha. Como moeda de troca do acordo de cessar-fogo, Israel libertou 200 palestinianos, que já chegaram à Cisjordânia.