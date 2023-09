Na Líbia suspeita-se que pode ter havido negligência no colapso de duas barragens que contribuíram para as cheias, onde já morreram mais de 11 mil pessoas. As equipas de emergência ainda procuram milhares de desaparecidos e com a ajuda dos residentes, passam a pente fino os destroços dos edifícios que não sobreviveram à força da água.

A reportagem é da CNN Internacional em Derna, de longe a área mais atingida.