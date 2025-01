Líder do Chega Açores diz que Miguel Arruda levou uma mala "por engano". Polícia apreendeu sete malas ao deputado

André Ventura pondera exigir a renúncia do deputado Miguel Arruda ou até retirar-lhe a confiança política. É a última reação do presidente do Chega às buscas feitas às casas do deputado do partido, suspeito de roubar malas nos tapetes de bagagem de vários aeroportos. O líder do Chega nos Açores afirma que não passou de um engano e garante que Miguel Arruda levantou uma mala por equívoco e foi detido ao tentar devolvê-la