Líder dos Super Dragões acusa agentes de terem usado força excessiva e desproporcional durante a megaoperação em que foi detido

O líder da claque Super Dragões foi o primeiro a ser detido. Ao longo do dia, seguiram-se as detenções de Sandra Madureira, esposa o líder da claque, mais oito elementos dos Super Dragões e ainda dois funcionários do FC Porto. Todos são suspeitos de uma longa lista de crimes relacionados com a violência que marcou a assembleia geral do clube no final do ano passado e que foi interrompida