Líderes mundiais reagem à decisão de Biden de abandonar a corrida presidencial

A desistência de Joe Biden da corrida presidencial norte-americana já gerou reações de várias figuras da política internacional. Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, desejou sorte a quem substituirá Biden, enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a aliança com os EUA continuará independentemente do presidente. O porta-voz do Kremlin também comentou sobre a decisão.